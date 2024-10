Inter Com atraso no pagamento, Inter pode ser acionado na Fifa por clube argentino

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2024

O lateral-direito Fabrício Bustos foi apresentado ao Inter em 2022, mas não está mais no clube Foto: Ricardo Duarte/Inter Bustos foi apresentado ao Inter em 2022, mas não está mais no clube. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter, que comprou o lateral-direito Fabrício Bustos, do Independiente, em 2022, foi notificado pelo clube argentino após atrasar as duas primeiras parcelas do negócio.

O Independiente comunicou o Colorado que deve ir a Fifa caso o problema não seja resolvido em até 10 dias úteis. Os argentinos afirmam que o Inter não pagou as duas primeiras parcelas da negociação, o que gerou uma dívida de US$ 450 mil (R$ 2,507 milhões).

Bustos foi contratado por US$ 900 mil, com pagamento em quatro parcelas e US$ 225 mil. As dias primeiras parcelas já venceram, as seguintes vencem em janeiro de 2025 e janeiro de 2026.

O atleta nem está mais no elenco gaúcho. Ele foi negociado com o River Plate em agosto deste ano. Vendido por US$5,4 milhões (R$ 30,4 milhões à época), o Inter ficou com US$ 3,8 milhões (R$ 21,4 milhões è época), e o Independiente com o restante do valor.

