Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2024

Com a vitória, o Tricolor assume a liderança da competição, com 9 pontos. Foto: Fernando Alves/ECJuventude

Jogando na Arena na noite dessa quarta-feira (31), o Grêmio venceu o Juventude por 1 a 0 em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Gaúcho. O único gol do jogo foi marcado por Fábio, no primeiro tempo. Com o resultado, o Tricolor assumiu a liderança da competição, com 9 pontos somados. Às 19h de sábado (3), a equipe comandada por Renato Portaluppi encara o Avenida, em Santa Cruz do Sul.

Primeiro tempo

O jogo começou muito disputado, com as duas equipes buscando o campo de ataque. Os visitantes foram quem ameaçaram inicialmente, aos 4’, quando João Lucas cruzou da direita para Erick desviar de cabeça, mas a bola saiu à esquerda da meta tricolor. O Grêmio respondeu de imediato com Soteldo – o camisa 7 trabalhou com Villasanti e finalizou, mas acabou mandando para fora. Não demorou para o venezuelano fazer uma nova jogada, passando pela marcação e cruzando na área, mas ninguém conseguiu completar.

Na marca de 14 minutos, o Juventude teve uma nova oportunidade em cobrança de falta: Jean Lucas colocou na área, mas a defesa gremista conseguiu o corte preciso.

Trabalhando bem a bola, o time de Renato Portaluppi chegou bem dois minutos depois. Após boa trama em frente a grande área, Galdino rolou para Pepê, que chutou em direção a meta, mas a zaga desviou a escanteio. E foi após esta cobrança, que o Tricolor abriu a contagem: F. Cristaldo colocou a bola na marca penal para Fábio subir e desviar de cabeça para o fundo das redes, assinalando o primeiro gol gremista, com 16’ jogados.

Melhor na partida, o Grêmio chegou novamente com uma linda jogada de F. Cristaldo e Soteldo, que recebeu um lançamento na medida, passou pela marcação e cruzou, mas a bola correu demais e JP Galvão não conseguiu alcançar. Aos 22’, o camisa 7 recebeu em frente a meia-lua da grande área e arriscou de longe, obrigando boa defesa do goleiro Lucas.

A equipe de Caxias do Sul tentou igualar a contagem e chegou por duas vezes: primeiro, Jadson recebeu um passe e mandou a gol, mas Marchesín defendeu. Logo em seguida, Jean Carlos cruzou rasteiro na área, mas parou em Geromel, que cortou. Gilberto também tentou a finalização de longa distância – a bola saiu raspando a trave esquerda da meta tricolor.

Já passados 36’, o Juventude chegou com João Lucas, que viu Marchesín adiantado e tentou por cobertura, mas mandou para fora. Na reta final da etapa inicial, os gremistas tentaram com um cruzamento de Soteldo para Fábio – o lateral dividiu com defensor e a bola bateu no braço do adversário, mas nada foi assinalado.

Segundo tempo

Logo nos primeiros instantes do segundo tempo, o Grêmio ameaçou com André Henrique, que invadiu a área e rolou para trás, mas a zaga adversária conseguiu cortar. Minutos depois, foi a vez de Soteldo chegar pela esquerda, mas o cruzamento do venezuelano foi para fora.

Aos 13’ jogados, os gremistas chegaram com um cruzamento de Cristaldo na área, onde Fábio se antecipou e quase alcançou o desvio de cabeça. Dois minutos depois, André dividiu com o goleiro Lucas, que ficou caído no gramado e necessitou de atendimento, sendo retirado do campo pela ambulância, visto pancada no rosto.

Uma das novas tentativas adversárias saiu aos 26’, quando Erick Farias mandou de cabeça em direção ao gol, mas a bola subiu demais. Em resposta, o Grêmio teve uma falta próximo a grande área: Nathan cobrou por sobre a meta.

Tentando alcançar o empate, aos 31’, João Lucas cruzou para Gilberto na área, mas Marchesín segurou. Do outro lado, Nathan Fernandes se lançou em contra-ataque, fez boa jogada individual e tentou o passe para na área, mas a zaga da equipe da serra cortou.

Os visitantes ainda chegaram com uma falta a seu favor, que obrigou Marchesín a operar grande defesa: primeiro, Rildo colocou na área, o goleiro gremista defendeu. No rebote, João Lucas mandou a gol, para grande defesa do arqueiro tricolor. A terceira tentativa saiu de uma bicicleta de Gilberto, que saiu à esquerda da meta.

Nos acréscimos, o Juventude tentou algumas vezes, teve chances em escanteio, mas não conseguiu empatar o duelo.

Ficha técnica

— Grêmio: Marchesín, Fábio, Pedro Geromel, Rodrigo Ely, Reinaldo, Villasanti, Pepê, Everton Galdino (André e Nathan Fernandes), Cristaldo (Nathan), Soteldo (Lucas Besozzi), João Pedro Galvão (Gustavo Martins). Técnico: Renato Portaluppi.

— Juventude: Lucas Wingert (Mateus Claus), João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos, Alan Ruschel, Caíque (Luís Oyama), Jadson, Jean Carlos (Luis Mandaca), Erick (Rildo), Lucas Barbosa (Edson Carioca) e Gilberto. Técnico: Roger Machado.

— Arbitragem: Daniel Nobre Bins, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Jorge Eduardo Bernardi.

2024-01-31