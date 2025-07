Grêmio Grêmio marca presença em seminário sobre evolução do futebol feminino

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2025

Representaram o Grêmio no seminário: Marianita Nascimento, Karina Balestra e Cyro Leãe Foto: Caroline Motta/Grêmio Representaram o Grêmio no seminário: Marianita Nascimento, Karina Balestra e Cyro Leãe. (Foto: Caroline Motta/Grêmio) Foto: Caroline Motta/Grêmio

Nesta segunda-feira (28), o Departamento de Futebol Feminino do Grêmio participou ativamente do seminário “História, conquistas e desafios: um olhar aprofundado sobre a evolução do futebol feminino brasileiro”, realizado na sede da FGF (Federação Gaúcha de Futebol). O evento reuniu representantes de clubes e especialistas da modalidade para debater avanços, desafios e perspectivas do futebol feminino no Brasil.

Representaram o Grêmio a diretora do futebol feminino, Marianita Nascimento, a diretora adjunta Karina Balestra, e o técnico da equipe feminina Cyro Leães. Com um formato dividido em três painéis temáticos, o seminário trouxe reflexões históricas, técnicas e sociais sobre o crescimento da modalidade desde seu reconhecimento oficial pela CBF em 1983.

No primeiro painel, Marianita Nascimento dividiu o espaço com Silvana Goellner, professora e ativista, e Duda Luizell, ex-jogadora da Seleção Brasileira. Em sua fala emocionante, Marianita destacou o legado coletivo que constrói o presente da modalidade:

“Cada vez que falo sobre futebol feminino, não estou sozinha — trago comigo a história e a coragem de todas que vieram antes de mim. Enquanto eu tiver força e paixão, seguirei lutando, construindo e honrando esse movimento que começou lá atrás, quando ainda era jogadora.”

O segundo painel contou com Cyro Leães, técnico do Grêmio, além de Luciano Brandalise (Juventude) e Maurício Salgado (Internacional). Os especialistas debateram as evoluções dentro de campo e reforçaram o caráter técnico da modalidade:

“O masculino e o feminino não se excluem — podem crescer juntos. As exigências físicas e táticas são as mesmas, e as atletas têm plena capacidade de atuar com qualidade e intensidade. O que precisamos é garantir oportunidades iguais de preparação”, pontuou Cyro.

No painel de encerramento, Karina Balestra compartilhou visões sobre o futuro do futebol feminino e os caminhos para a profissionalização das atletas. Ao lado de Renata Armiliato (Juventude) e da jogadora Bruna Benites, Karina reforçou a importância da inclusão e da estrutura para todas as etapas da carreira esportiva feminina:

“Espero que o futebol feminino seja uma potência nacional. Que existam equipes em cada canto do Brasil, formando talentos, inspirando meninas e movimentando comunidades.”

“Valorizar o futebol feminino é também valorizar as trajetórias das mulheres que constroem esse caminho, dentro e fora de campo”, concluiu.

