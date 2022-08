Grêmio Grêmio não engrena com Lucas Leiva e Guilherme, cai de rendimento e oscila na Série B do Brasileirão

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Volante ainda não teve atuação destacada. Guilherme chegou a perder a titularidade e desperdiçou melhor chance contra o Ituano Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com resultados negativos nas últimas partidas, o Grêmio, comandado por Roger Machado, quer voltar aos caminhos da vitória e rumo a Série A do Campeonato Brasileiro. Mesmo com os reforços, o rendimento do tricolor não vem sendo como o esperado pela comissão técnica e os seus torcedores. Com Lucas Leiva e Guilherme, o rendimento do time até piorou.

O Grêmio era vice-líder da competição. Era cogitado pela torcida e especialistas que poderia até brigar pelo título do Campeonato Brasileiro da Série B e chegou a 17 jogos de invencibilidade. Virtualmente, é descartada a possibilidade de tentar ser campeão em cima do Cruzeiro (MG), líder do campeonato.

Dos sete jogos disputados após a volta do returno, o time comandado por Roger tem 11 pontos em 21 jogados. A última vitória gremista foi a goleada contra o Operário (PR), há 20 dias, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Existe o entendimento da diretoria do Grêmio e comissão técnica que Lucas Leiva e Guilherme são jogadores que ainda não se adaptaram ao futebol brasileiro e, mais específico, a Série B. Dos novos jogadores que chegaram na Janela, o volante e o atacante foram os que mais jogaram até então.

Lucas aproveitou a expulsão de Bitello contra a Chapecoense (SC) para conquistar seu lugar na equipe, enquanto o atacante entrou após a lesão de Ferreira. Ambos começaram pela primeira vez contra o Guarani (SP), em Campinas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio