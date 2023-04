O Grêmio não poderá estrear no Campeonato Brasileiro na Arena, em Porto Alegre, contra o Santos. O clube gaúcho sofreu uma pena referente a briga entre torcedores contra o Cruzeiro na temporada de 2023, na série B do Brasileirão. Com isso, o jogo deve acontecer no estádio Centenário, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha.

Em 2022, o clube foi punido com a perda de três mandos de campo, mas com efeito suspensivo, conseguiu finalizar o campeonato na Arena. O Tricolor fez um acordo e precisa cumprir a punição na estreia da competição nacional, mas com a presença dos seus torcedores. Em mais duas partidas, não poderá receber torcedores na arquibancada norte.

O Grêmio ainda terá que pagar uma multa de R$ 100 mil. A ideia é levar a partida contra o Santos para Caxias do Sul, seja para o Centenário ou o Alfredo Jaconi.

O Tricolor foi denunciado pela Procuradoria nos artigos 211 “deixar de garantir segurança para a realização da partida” e 213 “deixar de tomar providências para prevenir desordens”. O clube foi absolvido no primeiro artigo e punido no segundo.