Inter Inter vence o Avaí Kindermann por 3 a 2 pelo Campeonato Brasileiro Feminino

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Todos os gols foram marcados no segundo tempo da partida Foto: Juliana Zanatta/Inter Todos os gols foram marcados no segundo tempo da partida (Foto: Juliana Zanatta/Inter) Foto: Juliana Zanatta/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As Gurias Coloradas entraram em campo neste sábado (1°) e venceram o Avaí Kindermann por 3 a 2 pelo Campeonato Brasileiro Feminino. A partida aconteceu no CT de Alvorada pela sexta rodada da competição.

Os gols do Colorado foram marcados por Bruna Benites e Mileninha, duas vezes. Pelo Avaí Kindermann, Limpia Fretes marcou as duas vezes.

O primeiro gol foi do Inter, aos 8 minutos, com a zagueira Bruna Benites. Capelinha cruzou na grande área, Sandoval tocou de cabeça e a capitã desviou para o fundo do gol. Após isso, foi a vez de Mileninha deixar o seu. Vinda do banco de reservas, a jogadora do Inter marcou dois gols em menos de dois minutos, com assistências de Belén Aquino e Tamara Bolt.

Apesar de sair perdendo, o Avaí também buscou o jogo e marcou dois gols em pouco tempo. Aos 27, Limpia Fretes diminuiu após cobrança de escanteio. Aos 30, Limpia Fretes apareceu de novo para marcar um golaço de fora da área.

Ficha técnica:

Internacional (3): Gabi Barbieri; Tamara, Bruna Benites, Isa Haas e Eskerdinha; Capelinha (Danny), Pati (Berchon) e Fany Gauto (Zóio); Sandoval (Mileninha), Priscila (Marzia Coutinho) e Belén Aquino. Técnico: Maurício Salgado.

Avaí/Kindermann (2): Catalina; Raquel (Pâmela dos Santos), Simeia, Verônica e Limpia; Kamila, Lourdes (Raquel), Rafinha, Ximena e Annaysa (Tay); Baião. Técnica: Carina Cosseti.

Gols: Bruna Benites, aos 7’/2ºT, e Mileninha, aos 17′ e 18’/2ºT (I). Limpia, aos 28′ e 30’/2ºT (A).

Cartões amarelos: Priscila (I). Raquel e Ximena (A).

Arbitragem: Jonathan Vivian, auxiliado por Ariela Silveira e Fagner Cortes. Quarto árbitro: Francisco Soares Dias.

Estádio: CT de Alvorada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-vence-o-avai-kindermann-por-3-a-2-pelo-brasileirao-feminino/

Inter vence o Avaí Kindermann por 3 a 2 pelo Campeonato Brasileiro Feminino

2023-04-01