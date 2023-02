Grêmio Grêmio negocia empréstimo do meia Pedro Lucas ao Ceará

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Clubes estão em tratativas para jogador de 20 anos ser cedido até o fim da atual temporada Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Clubes estão em tratativas para jogador de 20 anos ser cedido até o fim da atual temporada Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio está próximo de acertar o empréstimo do meia Pedro Lucas ao Ceará. O jogador de 20 anos, que espera a primeira oportunidade na temporada, deverá ser cedido até o fim de 2023. A negociação entre os clubes ainda não está fechada.

No acordo, Grêmio e Ceará dividirão o pagamento dos salários do atleta, que este ano esteve relacionado apenas uma vez pelo técnico Renato Portaluppi, na vitória por 1 a 0 sobre o São José pelo Gauchão.

Formado nas categorias de base do Tricolor, Pedro Lucas estreou pelo time profissional em 2021. No total, o meia disputou 19 partidas, com um gol marcado. No ano passado, o jovem recebeu sondagem do Cruzeiro, mas recusou a saída na ocasião.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-negocia-emprestimo-do-meia-pedro-lucas-ao-ceara/

Grêmio negocia empréstimo do meia Pedro Lucas ao Ceará