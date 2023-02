Grêmio Treinos intensos marcam atividades do Grêmio

O foco está no duelo desta semana, diante do Juventude, no Alfredo Jaconi Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O Grêmio voltou aos trabalhos na manhã desta terça-feira (07), no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho, para mais um dia de treinamentos. O foco está no duelo desta semana, diante do Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, na quinta-feira (09), pela 6ª rodada do Campeonato Gaúcho.

Na etapa inicial, o plantel gremista veio a campo para iniciar a atividade física, sob o comando da equipe de preparação, que orientou trabalhos de aquecimento. Em seguida, o técnico Renato Portaluppi, junto de seu auxiliar Alexandre Mendes, orientou a parte técnica.

Inicialmente, os atletas foram divididos em cinco grupos posicionados em locais diferentes do campo. Durante cerca de 20 minutos, os jogadores trocaram passes, cada um podendo tocar duas vezes na bola – atividade focada no deslocamento, velocidade e precisão nos passes.

Já a segunda parte do trabalho técnico foi realizada em outro espaço demarcado pela comissão. Desta vez, três equipes se enfrentaram, com o objetivo de aprimorar movimentação, pressão na bola e acertos de passes. Enquanto um atleta estava com a bola, outros dois o pressionavam.

A última etapa, que se estendeu até o final da manhã, foi então destinada a um trabalho com o grupo dividido em dois times, que em espaço reduzido se enfrentaram, trocando passes e finalizando a gol.

O próximo compromisso gremista está marcado para às 9h desta quarta-feira, último trabalho antes do confronto com o time da serra, na quinta-feira. A delegação treina, almoça no CT e segue viagem a Caxias do Sul.

