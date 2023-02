Grêmio Equipe Sub-20 do Grêmio se reapresenta e começa os trabalhos para a temporada 2023

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2023

Grupo de jogadores e comissão técnica já iniciaram com trabalhos físicos Foto: Renan Jardim/Grêmio FBPA Grupo de jogadores e comissão técnica já iniciaram com trabalhos físicos Foto: Renan Jardim/Grêmio FBPA

As categorias de Base do Grêmio já estão em atividade para a temporada 2023. A equipe Sub-20 do Tricolor se reapresentou nesta segunda-feira (06), após o período de férias concedido depois da finalização da Copa São Paulo.

Algumas alterações foram anunciadas na comissão técnica durante a apresentação que contou com a presença do vice-presidente e membro do conselho de administração Eduardo Magrisso, o vice-presidente de futebol do Clube, Paulo Caleffi, do executivo de futebol Luis Vagner Vivian e Marcelo Rudolph, supervisor de futebol.

Também estavam presentes para dar início dos trabalhos, o coordenador das categorias de Base Francesco Barletta, o diretor da base Diego Martignoni e os novos diretores-adjuntos Adelar Kleinert Jr, Roges da Silva Carvalho, Edson Berwanger, Jeferson Ben hur de Almeida e David Stival.

Airton Fagundes, que estava na categoria Sub-17, será o novo treinador da equipe sub-20, com Marcel Cardozo como preparador físico e Marcelo Rhoden na preparação dos goleiros. Com um bom número de atletas na mesma faixa de idade, a comissão técnica também será composta pelo treinador João Antônio, o preparador físico Felipe Matos e o preparador de goleiros Humberto Flores.

O técnico Luis Eduardo que ocupava cargo de treinador da categoria, volta ao trabalho que atuava anteriormente no processo de formação de atletas mais jovens nas categorias sub-15 e sub-16 do Grêmio, em Eldorado do Sul.

O vice de futebol Paulo Caleffi deixou os atletas bem esclarecidos quanto ao propósito do Clube em relação ao processo de formação: “Toda estrutura do Grêmio sempre estará à disposição para que vocês possam crescer e evoluir cada vez mais dentro e fora de campo”, explicou.

Diego Martignoni, diretor das categorias de base, reforçou que o Grêmio quer mais do que apenas formar bons jogadores: “Vamos seguir formando como já estamos fazendo, mas queremos mais. Além de formar com qualidade, vamos formar para vencer e sempre manter a equipe competitiva nos campeonatos que disputaremos na temporada”, concluiu.

Logo após a apresentação na residência esportiva do CFT Helio Dourado, os atletas ficaram à disposição da área da saúde para o início dos trabalhos de medição e atividades da equipe de fisiologia. Seguindo o cronograma, os trabalhos com bola e a preparação para as competições da temporada já devem ocorrer em poucos dias.

