Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2023

Atuando no Colorado desde 2021, Matheus Dias teve boa trajetória nas categorias de base Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Inter renovou o contrato com o volante Matheus Dias. O novo vínculo vai até dezembro de 2027.

Atuando no Colorado desde 2021, Matheus teve boa trajetória nas categorias de base, com gols importantes na grande decisão do título do Brasileirão sub-20 em 2021 e no Gre-Nal da final do Gauchão sub-20 em 2022.

No ano passado, passou a fazer parte do grupo principal e tem recebido cada vez mais oportunidades. Figura frequente nas últimas convocações, ele soma seis partidas pelo time do técnico Mano Menezes.

