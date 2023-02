Inter Inter começa a preparação para receber o Caxias pelo Gauchão

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2023

Com nove pontos e na segunda posição da tabela, o Clube do Povo está invicto na competição Estadual Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O foco do Inter está no duelo contra o Caxias pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho. O jogo está marcado para esta quarta-feira (08), às 21h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Com nove pontos e na segunda posição da tabela, o Clube do Povo está invicto na competição Estadual e vai em busca de mais uma vitória contra o time da serra.

A preparação para a partida teve início na tarde desta segunda-feira (06), no CT Parque Gigante. Os jogadores que iniciaram a partida contra o Novo Hamburgo, no estádio do Vale, ficaram na academia realizando exercícios físicos e regenerativos. O restante do elenco foi ao gramado e realizou atividades com bola.

O treinador Mano Menezes não terá muito tempo para ajustar detalhes do time que entrará em campo no Beira-Rio. O último treino antes do jogo contra o Caxias será na tarde desta terça-feira (07).

