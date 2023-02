Inter Inter observa situação de Bruno Méndez, do Corinthians

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2023

Uruguaio tem vínculo com o Timão até o final do ano, mas ainda não foi procurado para discutir a renovação Foto: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians Rodrigo Gazzanel/Ag.Corinthians Foto: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

O Inter tem interesse na contratação de Bruno Méndez e avalia fazer uma investida para o retorno do zagueiro, que passou pelo Beira-Rio entre 2021 e 2022. O uruguaio ganhou espaço no Corinthians, mas tem futuro indefinido no clube paulista.

Bruno tem contrato com o Timão até o final do ano. Em julho, já poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe para deixar Itaquera sem custos. Até o momento, não houve um movimento da direção do Corinthians para renovação, o que abre brecha para uma investida colorada.

Na atual temporada, Bruno participou de cinco das seis partidas do Corinthians com o técnico Fernando Lázaro. Foi titular em três delas, inclusive a mais recente, a vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo (SP), pelo Campeonato Paulista.

O jogador de 23 anos tem o nome debatido no Centro de Treinamentos Parque Gigante para reforçar o sistema defensivo de Mano Menezes. Bruno Méndez angariou admiradores ao longo das 48 partidas disputadas pelo Inter. O fato de conhecer o clube, grande parte do grupo atual, o próprio treinador e a cidade surgem como facilitadores.

Além de um zagueiro, a direção do Inter busca no mercados dois meio-campistas e dois atacantes para reforçar o grupo de Mano Menezes. O objetivo do clube é fechar essas cinco contratações até abril, antes da estreia na Libertadores.

