Grêmio Grêmio passa a marca de 85 mil sócios na gestão do presidente Alberto Guerra

Por Redação O Sul | 9 de março de 2023

Lucas Uebel/Grêmio FBPA Foto: A última vez que o clube ultrapassou está marca foi em outubro de 2017

Na gestão do presidente Alberto Guerra, o Grêmio passou a marca de 85 mil sócios nesta quinta-feira (9). Segundo o levantamento do clube gaúcho, o total de associados chegou ao número de 85.216 torcedores, com 24.216 novos associados na nova gestão.

Em janeiro, o Tricolor lançou uma campanha chamada “O Grêmio te convoca, tu aceita!”. Durante a campanha, diversos vídeos foram lançados nas redes sociais com jogadores do atual elenco e personalidades gremistas. O objetivo é atingir a marca de 100 mil sócios ainda no ano de 2023.

Os mais de 24 mil sócios recém associados foram impulsionados pela contratação de Luis Suárez. Com o camisa 9, a Arena do Grêmio registrou um público total de 224.998 torcedores nos jogos em casa. Sendo assim, a média de público é de 32.142 torcedores.

A última vez que o clube gaúcho superou esta marca de sócios foi em outubro de 2017, após vencer a primeira partida da semifinal da Libertadores daquela edição, contra o Barcelona-EQU. Com o tricampeonato da América, o clube chegou a 93 mil sócios.

