Inter Goleiro John terá primeira chance como titular no Inter na partida contra o Esportivo pelo Gauchão

Por Redação O Sul | 9 de março de 2023

O goleiro não entra em campo desde junho do ano passado Foto: Ricardo Duarte/Inter

O time do Inter terá uma novidade na partida contra o Esportivo, neste sábado (11) às 16h30min, no estádio Beira-Rio, pelo Gauchão. O goleiro John fará sua estreia com a camisa do Inter, já que Keiler não pode atuar devido uma fratura em dois dentes durante o clássico GreNal.

O goleiro estreante, quando estava no Santos, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante um treinamento. Até o momento, o camisa 31 foi relacionado para cinco partidas do Campeonato Gaúcho.

A última partida de John aconteceu em junho de 2022, pelo Santos, em um empate sem gols contra o Corinthians, no Campeonato Brasileiro. Reserva do goleiro titular, John atuou apenas duas vezes pelo time santista na temporada passada.

O goleiro chegou a Porto Alegre em janeiro de 2023, mas demorou um mês para ficar a disposição do técnico Mano Menezes. Além da lesão, a demora no trâmites burocráticos no Boletim Informativo Diário da CBF.

