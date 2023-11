Grêmio Com derrota em casa para o Corinthians, Grêmio desperdiça a chance de liderar o Brasileirão

Tricolor gaúcho tem como próximo adversário o Atlético-MG, no dia 26

Diante de quase 52 mil torcedores na tarde desse domingo (12) chuvoso em Porto Alegre, o Grêmio perdeu de 1 a 0 para o Corinthians, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho caiu do segundo para o terceiro lugar (59 pontos), desperdiçando a chance de liderar a tabela. Faltando quatro jogos para o fim da competição, Tricolor tem como próximo adversário o Atlético-MG, em Belo Horizonte, no dia 26.

Depois serão duas partidas em Porto Alegre e uma no Rio de Janeiro. Adversários: Goiás (30 de novembro), Vasco (2 de dezembro) e Fluminense (dia 6), encerrando a temporada.

Os resultados da rodada também fizeram o Palmeiras assumir o topo da tabela (62 pontos). Em seguida aparecem Botafogo (60 pontos, mas com um jogo a menos que os demais) e Grêmio (59). O Bragantino-SP (59) está na quarta posição, enquanto Atlético-MG e Flamengo (ambos com 57) ocupam o quinto e sexto lugares.

Primeiro tempo

Os donos da casa começaram o jogo buscando o ataque, em um campo encharcado pela chuva que castigava a capital gaúcha com poucos momentos de trégua. Com menos de 1 minuto, Suárez cortou para o meio e passou a Galdino, que dominou mas adiantou muito a bola, deixando-a sair pela linha de fundo.

Aos 2 minutos, o Corinthians roubou a bola no meio de campo, Giuliano arrancou e tocou para Wesley. Dentro da área, pela direita, o atacante finalizou para fora.

Com menos de 10 minutos de confronto, uma entrada forte em Lucas Besozzi motivou um cartão vermelho para o zagueiro Bruno Méndez (ex-Inter). O desafio para o “Timão”, a partir daí, seria encontrar um equilíbrio defensivo capaz de segurar o ímpeto dos anfitriões e, ao mesmo, tempo, tentar um gol que afastasse a equipe de sua então perigosa proximidade à zona do rebaixamento.

Com 23 minutos de jogo, após cobrança de escanteio afastada pela defesa visitante, Suárez dominou no peito e tocou para Galdino, que concluiu para dentro do gol, mas o lance acabou anulado por impedimento – um dos tantos lances polêmicos que marcariam o duelo em Porto Alegre.

O Corinthians, por sua vez, continuava buscando o gol, mesmo em desvantagem numérica. E foi o que aconteceu aos 31 minutos: após cobrança de escanteio, Lucas Veríssimo ficou com a sobra e, de cabeça, tocou para a pequena área. Em posição legal, Romero mostrou oportunismo e estufou a rede.

Aos 41, o gremista Reinaldo soltou a bomba de fora da área, mas Cássio defendeu sem dar rebote. Cerca de 5 minutos depois, Carballo fez ótimo passe a Galdino, que invadiu a área e finalizou: o goleiro defendeu no canto, evitando o empate.

Etapa complementar

Aos 2 minutos da etapa final, em uma cobrança da falta, Suárez quase empatou a partida. O goleiro Cássio salvou com a ponta dos dedos. O time continuou pressionando.

Passados 5 minutos, Galdino chutou de fora da área e Cássio novamente defendeu. Aos 11, o mesmo jogador recuperou a bola na frente da grande área e acionou Suárez, que finalizou por cima da trave. Já aos 17, Reinaldo chegou à linha de fundo e cruzou no segundo poste para André Henrique, cujo cabeceio fez a bola raspar a trave.

Aos 19, depois de cobrança de escanteio, Suárez pegou a sobra perto do bico da grande área, mas finalizou mal, por cima da goleira corintiana. Aos 21, Cássio ficou caído no gramado com dores no joelho esquerdo. O goleiro, que já havia recebido atendimento médico anteriormente, foi substituído por Carlos Miguel.

Com o apoio da torcida, que não se intimidou com a forte chuva, o Grêmio seguia pressionando o adversário, mas sem efetividade. Aos 35 minutos, o time da casa também ficou com dez jogadores em campo depois que o zagueiro Bruno Alves foi expulso por causa de uma falta violenta em Fagner.

Aos 41, em cobrança de escanteio, Gustavo Martins ganhou da marcação, mas cabeceou por cima da meta. Em seguida, os visitantes chegaram com muito perigo. Romero recebeu dentro da área e finalizou cruzado. Bem posicionado, Grando defendeu e impediu o segundo gol do Corinthians.

Com 43 minutos de bola rolando, o Grêmio quase empatou. Suárez recebeu e cruzou da direita: livre dentro da pequena área, o zagueiro Gustavo Martins cabeceou para fora. Aos 49, o uruguaio avançou pela esquerda em direção ao gol e foi derrubado por Fagner. A falta foi cobrada pelo artilheiro mas a bola se desviou na barreira, saindo para escanteio. A partida seguiu eletrizante até o apito final, aos 56 minutos.

Ficha técnica

– Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro (Fabio/Gustavo Martins), Bruno Alves, Kannemann (André Henrique), Reinaldo, Villasanti, Carballo, Everton Galdino (Galvão), Cristaldo, Besozzi (Ferreira) e Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

– Corinthians: Cássio (Carlos Miguel), Bruno Mendez, Lucas Veríssimo, Caetano, Fagner, Maycon, Renato Augusto (Gabriel Moscardo), Giuliano (Gustavo Mosquito), Matheus Bidu, Romero (Ruan Oliveira) e Wesley (Matheus Araujo). Técnico: Mano Menezes.

– Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima (PE), auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE). No VAR, Rafael Traci (SC).

