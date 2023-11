Política Ministro diz que Lula continua envolvido na busca de uma solução pacífica para a guerra entre Israel e Hamas

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2023

Mauro Vieira comemorou a repatriação dos brasileiros que estavam na Faixa de Gaza Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil Mauro Vieira comemorou a repatriação dos brasileiros que estavam na Faixa de Gaza. (Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil) Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, comemorou neste domingo (12) a saída da Faixa de Gaza dos 32 brasileiros e familiares que aguardavam a repatriação desde o início da guerra entre Israel e Hamas. Ele ressaltou que a situação do conflito é “gravíssima” e que o presidente Lula continua envolvido na busca de uma solução pacífica para a guerra.

Segundo Vieira, Lula tem falado constantemente com o secretário-geral da ONU (Organização das Nações Unidas), António Guterres, com representantes do Egito, de Israel e do Catar, além de outras autoridades.

“A situação desses brasileiros está, momentaneamente, agora, resolvida, mas a situação do conflito é gravíssima, e o presidente Lula continua muito envolvido na solução da questão”, disse o chanceler em entrevista coletiva.

“É sua intenção [do presidente Lula] voltar a tratar, neste momento, da questão no Conselho de Segurança das Nações Unidas, a partir desta semana, para que se possa encontrar uma forma de suspensão das hostilidades, cessação das hostilidades e a criação de uma pausa humanitária que possa levar alívio à população civil palestina que se encontra ainda em Gaza”, acrescentou Vieira.

Os brasileiros e seus familiares cruzaram a fronteira com o Egito pela cidade de Rafah na manhã deste domingo, com destino ao Cairo, de onde parte o voo para o Brasil. O grupo deve desembarcar em Brasília nesta segunda-feira (13).

