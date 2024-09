Grêmio Grêmio pode ter a volta de quatro jogadores para a próxima partida do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2024

O Grêmio é o 13° colocado na tabela do Brasileirão, com 32 pontos Foto: Lucas Uebel/Grêmio No empate entre Grêmio e Botafogo, o Tricolor tem três novos desfalques na competição. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Após empate contra o Botafogo por 0 a 0 no último sábado (28), o Grêmio aguarda a liberação de quatro jogadores que podem ser importantes na luta contra a parte de baixo da tabela do Brasileirão.

Pavon, Soteldo, Rodrigo Ely e Jemerson estão no departamento médico e o Tricolor verifica possibilidade de volta para a partida contra o Fortaleza, na próxima sexta-feira (04), às 21:30h, na Arena, em Porto Alegre.

Mais uma preocupação para o Grêmio é a ausência de Marchesín, Villasanti e Monsalve, todos suspensos da partida.

Soteldo, que ficou de fora da partida contra o Botafogo por desgaste muscular, tem a maior probabilidade de retornar aos gramados na próxima rodada. Rodrigo Ely e Jemerson estão em transição, já treinam com bola e podem estar entre os relacionados na lista de Renato Portallupi. Já Pavon, é o atleta que não atua há mais tempo, desde que lesionou a coxa direita durante eliminação do Grêmio na Copa Libertadores, no dia 20 de agosto.

O volante Du Queiroz já retornou, mas ficou apenas no banco de reservas contra o Botafogo, a tendência é que o atleta entre contra o Fortaleza.

Uma das voltas confirmadas para a partida é Diego Costa, que cumpria suspensão do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), juntamente com o técnico Renato Portaluppi, que ainda tem mais um jogo e volta apenas para a partida contra o Internacional, no dia 20 de outubro.

O Grêmio é o 13° colocado na tabela do Brasileirão, com 32 pontos, apenas quatro pontos de diferença para o Corinthians, que abre a zona de rebaixamento da competição.

