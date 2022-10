Grêmio Grêmio prepara logística no Rio de Janeiro antes de último jogo fora de casa na Série B

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2022

Entre os jogos contra Náutico e Tombense, delegação não retornará a Porto Alegre Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Para a reta final de rodadas da Série B do Brasileirão, o Grêmio está preparando uma nova logística para os dois últimos jogos fora de Porto Alegre. Após a partida contra o Bahia, na Arena, o time de Renato Portaluppi encara Náutico e Tombense longe de casa. Entre os dois compromissos, a equipe deve ficar no Rio de Janeiro, sem volta para a Capital gaúcha.

Somando todos os dias, serão oito dias longe de casa. A delegação gremista embarca no aeroporto Salgado Filho no dia 21 e volta apenas no dia 29 de outubro. Contra o Náutico, o Tricolor pode voltar a elite do Campeonato Brasileiro.

No dia após o jogo contra o Náutico, a equipe embarca rumo ao Rio de Janeiro. A delegação ficará hospedada na capital fluminense por quatro dias. Os CT’s do Vasco da Gama e do Fluminense são as opções debatidas atualmente. O Grêmio encerra sua participação na segunda divisão do Brasileirão em casa, contra o Brusque, com jogo marcado para o dia 6 de novembro.

