Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2022

Após sentir dores, o jogador foi substituído por Liziero Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

O meia do Inter Maurício ficará de fora dos campos durante duas semanas. Nesta segunda-feira (10) foi confirmado um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito do atleta.

No jogo do Inter contra o Goiás no último domingo (09), pelo Brasileirão, após uma disputa com o adversário, o jogador acabou sentindo dores no local. Ele foi atendido pelos médicos do Inter e acabou sendo substituído por Liziero.

Maurício tem sido peça fundamental na boa campanha do time de Mano Menezes na temporada de 2022. Contra o Goiás, o jogador de 21 anos abriu o placar na vitória por 4 a 2. Com a lesão, o meia deve ficar de fora contra Botafogo, Coritiba, e Ceará.

Nos últimos dez jogos na série invicta do Colorado, Maurício esteve presente em nove partidas. Nesta série, o clube gaúcho venceu sete e empatou três.

