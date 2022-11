Grêmio Grêmio prepara oferta, mas estipula condições para renovação com Kannemann

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2022

Zagueiro prioriza a permanência do clube gaúcho, mas recebe assédio de outros três clubes. Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A novela com o zagueiro Kannemann continua. O argentino tem contrato com o Grêmio até o fim desta temporada e ainda não recebeu nenhuma proposta do clube para uma possível renovação. O desejo de acerto entre as duas partes, mas existem algumas condições apontadas pelo clube, como adequação salarial e tempo de contrato, que deve ser quatro anos, pedido pelo empresário.

Até o momento, o ídolo gremista tem seu futuro incerto, tanto em permanecer em Porto Alegre quanto em qualquer outro clube brasileiro. O seu agente vem sendo assediado nos últimos dias por três clubes argentinos: Boca Juniors, Racing e Lanús. Mesmo com as investidas, o defensor pretende ficar na capital gaúcha.

O Grêmio deve enviar uma proposta ao argentino nos próximos dias. Neste documento, deve apresentar um novo modelo de negócio para contar com o Kannemann para a temporada de 2023. O clube entende que o jogador precisa se adequar a “nova realidade” do Grêmio.

