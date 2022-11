Esporte Alberto Guerra no Grêmio: o que esperar

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2022

Novo presidente já deu indícios de quais desafios terá pela frente. Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA Novo presidente já deu indícios de quais desafios terá pela frente. (Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA) Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA

Uma margem significativa deu a vitória para Alberto Guerra na presidência do Grêmio. As eleições que terminaram em novembro deste ano ajudaram a escolher o novo dirigente para comandar o clube de 2023 até 2025.

No total, Guerra teve 57,9% votos contra 41,5% do seu oponente Odorico Roman. O eleito já atuou no time como diretor jurídico em 1995 e como vice-presidente jurídico em 2009. Ele também foi vice-presidente de futebol em 2010 e 2016, e diretor de futebol em 2018 e 2019. Ou seja, o novo presidente tem atuação firme e conhece de perto os desafios que o Grêmio tem a enfrentar.

Principais missões para o mandato de Alberto Guerra

Uma das primeiras decisões de Alberto Guerra deve ser sobre a permanência do atual técnico Renato Portaluppi. Antes da eleição, o agora presidente indicou que pretende que o responsável pela equipe continue no clube, por conta dos resultados que trouxe até o momento. A expectativa é que Portaluppi fique pelo menos em 2023.

Outra renovação que está engatilhada é a do zagueiro argentino Kannemann. O contrato do atleta vence no final de 2022, portanto, o clube precisa correr para mantê-lo no clube, já que ele tem sido bem visto dentro e fora do campo.

Com relação aos demais jogadores, Guerra deverá analisar caso a caso, para decidir o que será melhor a fazer. O centroavante Diego Souza, por exemplo, terminou os últimos anos como artilheiro do Grêmio, mas irá começar 2023 fora do seu peso e com 37 anos. Já os laterais também estão no final do contrato, e precisam ser analisados.

No caso dos executivos, o novo diretor terá grandes desafios pela frente, porque nem tudo o que prometeu na campanha depende apenas da vontade dele. A contratação de Rodrigo Caetano, que foi bastante falada antes das eleições, requer decisões do Atlético de Minas Gerais. Isso porque o dirigente tem contrato com o clube até 2026 e não indicou intenção de rescindir por conta própria. Ou seja, o time mineiro deveria aceitar a liberação do profissional para o Grêmio. Existe uma expectativa de que o Atlético aceite uma oferta do exterior para vender 50% do clube. Nessa situação, Caetano poderia sair e voltar para o Tricolor.

Além disso, o novo elenco será um tema central para o presidente. Uma das primeiras negociações é negociar o centroavante Luis Suárez, que já recebeu proposta dos Estados Unidos, para jogar pelo Grêmio. A expectativa é que o jogador decida o próprio futuro depois da Copa do Mundo. O Grêmio também está de olho no volante Felipe Carballo do Uruguai e do meia Franco Cristaldo da Argentina, dois atletas com perfil que é buscado pelo clube.

Vale notar que o Grêmio voltou à Série A, depois de bater o Náutico. A partir do ano que vem, o clube terá que suar muito a camisa para provar o porquê subiu de categoria e recuperar o prestígio de anos atrás. Ele terá adversários fortes pelo caminho, como Palmeiras, Internacional, Fluminense e Corinthians, que lideraram o Brasileirão. Mas, ao que tudo indica, Alberto Guerra chegou para lutar pelo seu time do coração.

