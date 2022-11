Inter Johnny, volante do Inter, recebe contato do Spezia-ITA

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Clube italiano sinalizou aos representantes do volante que formalizará o interesse. Foto: Ricardo Duarte/Inter Clube italiano sinalizou aos representantes do volante que formalizará o interesse. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Há poucos dias, Johnny estava resolvendo o passaporte europeu. E nesta semana, o volante do Inter foi procurado pelo Spezia. Os responsáveis pelo jogador, confirmaram o interesse do clube italiano e acreditam em uma formalização de oferta na próxima semana. Porém, o Inter nega a procura pelo seu volante.

Nesta quinta-feira (24), jornalistas italianos noticiaram o acerto do Spezia com Johnny. O contrato com o time italiano seria de quatro anos. A direção do Inter desmente a informação e diz que sequer foi procurada para debater o tema.

O Colorado é detentor de 100% dos direitos econômicos de Johnny. O valor de mercado do volante é estimado entre 6 e 8 milhões de euros. Soma 94 partidas, com seis gols marcados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter