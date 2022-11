Política Prioridade de Lula é reforma tributária, diz Fernando Haddad

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2022

O ex-ministro Fernando Haddad (PT) participa de evento da Federação Brasileira de Bancos. Foto: Reprodução de TV O ex-ministro Fernando Haddad (PT) participa de evento da Federação Brasileira de Bancos. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

Cotado para ser o novo ministro da Fazenda, Fernando Haddad afirmou em evento em São Paulo nesta sexta-feira (25), que a prioridade do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva será a reforma tributária.

“Primeiro, [falarei de] Orçamento público tanto do ponto de vista da receita e despesa. A determinação clara de Lula é que possamos dar logo no início do próximo governo uma prioridade total à reforma tributária. Ele tentou por duas vezes ao logo dos seus últimos mandatos, com o apoio de todos os governadores. Na segunda vez, em 2007, encaminhou ao Congresso Nacional, uma proposta de Emenda Constitucional para que promovêssemos a reforma tributária, e não obtivemos êxito”, afirmou.

Haddad disse ainda que o presidente eleito também quer reformular impostos sobre renda e patrimônio. “O presidente Lula vai dar uma prioridade no ano que vem à aprovação nesta primeira etapa da reforma tributária, mas, na sequência, pretende encaminhar uma proposta de reformulação dos impostos sobre renda e patrimônio para completar o ciclo de reforma dos tributos no Brasil, que qualquer advogado tributarista consultado vai dizer que é um verdadeiro caos o que estamos vivendo no Brasil, afugentando investimentos e atrapalhando os investidores que estão sediados no Brasil”, disse.

O ex-ministro da Educação defendeu mais transparência no Orçamento. “Às vezes, as pessoas imaginam que mais transparência significa menos protagonismos, e não é verdade. Congresso pode e deve participar da gestão do Orçamento, no que diz respeito aos direcionamento dos recursos para despesas que os parlamentares consideram prioritárias, mas não significa se descomprometer com a transparência e com a eficiência do gasto público”, afirmou.

Minutos antes do início do evento, Haddad se dirigiu ao salão principal, que recebeu 350 convidados, e foi o centro das atenções. Foi cumprimentado por diversos executivos presentes.

