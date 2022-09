Grêmio Grêmio prepara peças importantes para encaminhar o retorno para a elite do Brasileirão

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ferreira, Kannemann, Nicolas e Jhonata Robert devem reforçar o time de Renato nas próximas semanas Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Além da temporada na Série B do Campeonato Brasileiro, as questões fora de campo andam atrapalhando o time do Grêmio. E um dos fatores é a quantidade de jogadores que estão no Departamento Médico do clube.

A boa notícia para o técnico Renato Portaluppi e o torcedor é que quatro jogadores devem retornar nas próximas rodadas, três dos quais podem ser considerados titulares.

Faltam apenas oito jogos para o acesso do Grêmio para a elite do futebol brasileiro. Na terceira colocação, o clube gaúcho tem a situação bem encaminhada. Segundo a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), a probabilidade do Grêmio subir é de 91,2%.

No entanto, o Grêmio não tem conseguido disparar e alcançar uma regularidade pela discrepância dos jogos dentro e fora de casa. Na derrota para o Novorizontino, Renato não contou com Campaz e Bitello, esse último por suspensão.

Jogadores no Departamento Médico

Ferreira, Kannemann, Nicolas, Jhonata Robert, Campaz e Janderson. Do grupo tricolor que está atualmente no departamento médico, dois estão praticamente fora do restante da temporada: Campaz e Janderson.

Os outros jogadores ainda podem reforçar o time de Renato Portaluppi na reta final do campeonato. Jhonata Robert e Kannemann já não estão mais no departamento médico, apesar de ainda não estarem aptos a entrar em campo.

Ferreira, atacante do Grêmio, na última semana o camisa 10 voltou a correr em volta do gramado o que indica uma aproximação do seu retorno ao convívio do grupo. No entanto, ainda sob supervisão dos fisioterapeutas do clube. A partir de outubro, ele tem chances reforçar o grupo de Renato.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio