Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2022

Atacante é o jogador que Mano Menezes mais usou saindo do banco de reservas Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter entra em campo contra o Atlético-GO nesta segunda-feira (19) e deverá ter Pedro Henrique entre os titulares. O atacante é o que mais costuma jogar saindo do banco de reservas pela equipe no Campeonato Brasileiro.

Com 21 jogos disputados na Brasileirão, Pedro Henrique foi titular em apenas sete. Ou seja, em 14 foi utilizado pelo treinador Mano Menezes no segundo tempo, que consolida o atacante como o “12º jogador” do time.

Abaixo dele, está o centroavante Alemão, peça importante, com 12 jogos em campo após iniciar como reserva, a maioria no início do Brasileirão, pois atualmente o jogador é titular referência do ataque.

Contra o Cuiabá, Pedro Henrique entrou ainda no intervalo no lugar de Wanderson e deu passe para o gol da vitória, marcado por Alemão. O camisa 28 soma cinco gols e duas assistências na temporada.

Desde que estreou no Inter, na 4ª rodada do Brasileirão, o atacante não jogou apenas duas vezes, uma por suspensão e outra por preservação por parte de Mano. Sempre que esteve disponível foi utilizado pelo treinador colorado, seja como titular ou saindo do banco.

O Inter começa o jogo contra o Atlético-GO já sabendo o que aconteceu em toda rodada do Brasileirão. Neste momento, o time aparece em terceiro lugar por conta da vitória do Fluminense no clássico contra o Flamengo. O Tricolor foi a 48 pontos e ultrapassou o Colorado, que tem 46, mas que retoma a vice-liderança se vencer em Goiânia.

