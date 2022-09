Mundo Presidente da Ucrânia diz que o país não vai desistir de recuperar territórios

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2022

Travessia do rio Oskil é outro marco importante na contraofensiva ucraniana na região nordeste de Kharkiv

O presidente Volodymyr Zelensky prometeu que não haverá trégua na luta da Ucrânia para recuperar seu território, já que Kiev disse que suas tropas atravessaram um grande rio, abrindo caminho para um ataque às forças de ocupação russas no leste. região de Donbass.

Refletindo a dramática mudança de ímpeto desde que as forças ucranianas derrotaram as tropas russas no início deste mês no nordeste, o presidente dos EUA, Joe Biden, fez sua previsão mais forte até agora de que a Ucrânia venceria a guerra.

“Eles estão derrotando a Rússia”, disse Biden em entrevista ao “60 Minutes”, da CBS. A vitória virá apenas quando as forças russas forem completamente expulsas do território ucraniano, e os Estados Unidos apoiarão a Ucrânia “o tempo que for necessário”, disse Biden.

“A Rússia está se mostrando não tão competente e capaz quanto muitas pessoas pensavam que seriam.” A travessia do rio Oskil é outro marco importante na contraofensiva da Ucrânia na região nordeste de Kharkiv. O rio flui para o sul no Siversky Donets, que serpenteia pelo Donbas, o foco principal da invasão da Rússia.

Mais além fica a província de Luhansk, a base dos aliados separatistas da Rússia desde 2014 e totalmente nas mãos dos russos desde julho, após algumas das batalhas mais sangrentas da guerra.

As tropas ucranianas “atravessaram o Oskil. Desde ontem, a Ucrânia controla a margem leste”, escreveram as Forças Armadas ucranianas no Telegram na noite de domingo.

Serhiy Gaidai, governador ucraniano de Luhansk, escreveu no Telegram: “A região de Luhansk fica bem ao lado. A desocupação não está longe”. Gaidai disse que as forças ucranianas recuperaram o controle total da cidade de Kreminna e da vila de Bilohorivka.

Os dois assentamentos estão localizados em estradas na aproximação norte da cidade de Lysychansk, cuja queda após semanas de batalhas em julho colocou Luhansk totalmente sob controle russo. Bilohorivka, a mais próxima de Lysychansk, está localizada a apenas oito quilômetros dos arredores da cidade.

As forças ucranianas varreram a região de Kharkiv este mês depois de invadir a linha de frente, enviando milhares de soldados russos para fugir e abandonar seus tanques e munições. Nos últimos dias, o ritmo do avanço ucraniano diminuiu novamente, mas Zelenskiy disse que isso ocorreu apenas porque as forças estavam se consolidando e se preparando para novas ofensivas.

“Talvez pareça a alguns de vocês que, depois de uma série de vitórias, agora temos uma espécie de calmaria”, disse ele em seu discurso noturno regular no domingo. “Mas não haverá calmaria. Há preparação para a próxima série… Pois a Ucrânia deve ser livre. Tudo isso.”

A Ucrânia acusou as forças russas na segunda-feira de bombardeios perto da usina nuclear de Pivdennoukrainsk, na região sul do país de Mykolaiv.

