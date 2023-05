Grêmio Grêmio promove treino tático com foco nas jogadas de bola parada

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2023

Na manhã deste sábado, ocorre o último treino antes da partida Foto: Lucas Uebel/Grêmio Na manhã deste sábado, ocorre o último treino antes da partida (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na manhã chuvosa desta sexta-feira (5), o elenco gremista realizou o penúltimo treinamento antes da partida de domingo (7), na Arena, contra o Bragantino, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

No CT Luiz Carvalho, o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, comandou um trabalho tático com a equipe que vai a campo. O foco foi a organização ofensiva e defensiva nas bolas paradas.

Apenas a parte do aquecimento foi aberta à imprensa e teve o comando do preparador físico Reverson Pimentel. O zagueiro Kannemann, com três cartões amarelos, é desfalque.

Por volta das 10h30min, o zagueiro Pedro Geromel concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do CT. O ídolo gremista fez questão de atualizar sua situação após cirurgia de menisco. O atleta projetou o seu retorno aos gramados.

