Inter Com três competições, Mano Menezes seguirá com rodizio de goleiros no Inter

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2023

A disputa por posição terá novos capítulos a partir de agora Foto: Ricardo Duarte/Inter A disputa por posição terá novos capítulos a partir de agora (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O gol titular do Inter está em sob pressão. Keiller, até então titular, voltou a ser contestado no empate por 2 a 2 contra o Nacional pela Libertadores. Mano defendeu o camisa 1, mas destacou que John receberá novas oportunidades.

As mudanças do gol colorado irão prosseguir nas próximas partidas. Com três competições e jogos a cada três dias no mês de maio, Mano Menezes projeta ter dois goleiros com ritmo de competição. Dentro do vestiário, a opinião é que todos os goleiros estão em um mesmo nível.

“A gente fez um planejamento para dar condicionamento a, no mínimo, dois goleiros para atuar em qualquer momento. Até porque achamos que estão próximos tecnicamente. Vamos continuar fazendo isso porque entendemos que em três competições é necessário ter dois goleiros com ritmo de jogo”, disse Mano Menezes.

Criticado na partida contra o Nacional, Mano não vê Keiller como um dos responsáveis pelo resultado no Beira-Rio. Além disso, o treinador disse que quer acabar com a “caça às bruxas” em cada tropeço do Inter.

“Não acho que Keiller tenha cometido uma falha tão grave a ponto de ser crucificado no nosso empate. Temos que parar de escolher sempre um vilão para quando não atingimos o objetivo”, disse o comandante colorado.

