Rio Grande do Sul Polícia Federal libera imagens de satélite para municípios gaúchos em estado de calamidade

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2024

A ação ocorre por meio do Programa Brasil Mais, do Ministério da Justiça e Segurança Pública Foto: Divulgação A ação ocorre por meio do Programa Brasil Mais, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A PF (Polícia Federal) começou a disponibilizar nesta segunda-feira (13) acesso gratuito a imagens de satélite de alta resolução para municípios em estado de calamidade no Rio Grande do Sul.

Os órgãos estaduais também podem solicitar adesão. A ação ocorre por meio do Programa Brasil Mais, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A iniciativa tem o objetivo de auxiliar os órgãos públicos na resposta a desastres naturais, como inundações e deslizamentos de terra, fornecendo informações precisas e atualizadas sobre as áreas afetadas.

Para solicitar o acesso às imagens, os órgãos públicos devem enviar um e-mail do gabinete da maior autoridade da instituição, por exemplo, do prefeito ou do gabinete do prefeito, para brasilmais@pf.gov.br.

Na mensagem, é necessário fornecer algumas informações básicas, como nome, sigla e endereço da instituição; nome, cargo e e-mail da maior autoridade e dos pontos focais; lista de usuários para acesso (nome, cargo, e-mail, telefone e lotação). Os dados podem ser complementados posteriormente.

O Programa Brasil Mais não tem limite de instituições, usuários ou acessos, e os municípios podem utilizar quantas imagens precisarem para auxiliar no combate aos desastres. Além das imagens de satélite, também está disponibilizado acesso a alertas de deslizamentos. Nos últimos 30 dias, o programa emitiu 312 alertas para o Rio Grande do Sul.

O Brasil Mais é o maior projeto operacional de sensoriamento remoto do País, fornecendo imagens diárias de satélite em alta resolução de todo o Brasil, além de alertas automáticos para diversos crimes ambientais, como desmatamento, garimpo, incêndios e plantio de culturas ilícitas. O programa é principalmente usado na região da Amazônia Legal para monitoramento de crimes ambientais.

