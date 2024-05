Acontece Desembargador Voltaire de Lima Moraes é empossado presidente do TRE-RS

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2024

O magistrado estará no comando da Justiça Eleitoral gaúcha durante as Eleições deste ano. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Na tarde desta quarta-feira (22), foi realizada a cerimônia de posse do desembargador Voltaire de Lima Moraes como novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS). Ele assume o cargo no lugar da desembargadora Vanderlei Teresinha Tremea Kubiak. No mesmo evento, o desembargador Mário Crespo Brum tomou posse como vice-presidente e corregedor do regional gaúcho.

Devido à recente tragédia climática que assolou o estado, a cerimônia aconteceu de forma discreta e respeitosa, sem celebrações, no plenário do Tribunal, localizado na Rua Duque de Caxias, nº 350.

A desembargadora Vanderlei ressaltou a impossibilidade de se realizar eventos festivos no atual momento. Ela lamentou que os efeitos climáticos desencadearam uma grave crise, afetando diversas áreas, incluindo a política, a economia e a situação humanitária do estado. Vanderlei elogiou a capacidade de gestão do desembargador Voltaire, destacando sua atuação exemplar durante seu mandato como presidente do Tribunal de Justiça do RS, especialmente durante a pandemia. Ao final, desejou sucesso ao novo presidente em sua gestão.

Ao iniciar seu discurso, Voltaire de Lima Moraes lamentou profundamente os recentes acontecimentos no estado. “Uma tragédia com dimensões jamais vistas em todo o Brasil. Não há como ignorar o caos que se instalou no solo gaúcho”, declarou o novo presidente.

Ele explicou que a continuidade do ritual de troca de comando seguiu o princípio da legalidade e garantiu que todos os esforços serão concentrados na realização de eleições serenas, transparentes e isonômicas neste ano eleitoral. Voltaire também anunciou a criação de um comitê de combate à fraude de cota de gênero e finalizou seu discurso elogiando o talento, a dedicação e a excelente interlocução demonstrados pela desembargadora Vanderlei durante seu mandato à frente do TRE-RS.

2024-05-23