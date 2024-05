Porto Alegre ​​​​​​​Profissionais da cultura atingidos pela enchente em Porto Alegre podem solicitar cestas básicas

A SMCEC (Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa) de Porto Alegre, em parceria com a Cufa-RS (Central Única das Favelas), abriu nesta semana um formulário para cadastramento exclusivo de trabalhadores da cultura e eventos, residentes na Capital, que se encontram em insegurança alimentar em decorrência das enchentes, para recebimento de cestas básicas.

A ação estará vigente enquanto houver estoque das 500 cestas básicas disponíveis, com limite de uma por CPF. Também serão doados cobertores e colchões (no limite de até dois por CPF), caso informado no formulário. É necessário aguardar aprovação do pedido.

A entrega é exclusiva para artistas, técnicos e profissionais da cultura, e será feita na Cinemateca Capitólio, em data a ser informada a partir da aprovação do cadastro. Mais informações pelo e-mail cestasbasicas.smcpoa@gmail.com.

