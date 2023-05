Futebol Grêmio pronto para encarar o Bragantino na Arena neste domingo

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2023

Jogadores do Grêmio realizaram treino técnico nesse sábado. (Foto: Lucas Uebel)

O Grêmio finalizou seus preparativos para enfrentar o Bragantino neste domingo (7), às 18h30, na Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor vem de uma vitória sobre o Cuiabá. Na tabela, o Tricolor ocupa a 7ª posição, com 6 pontos.

No gramado do CT Luiz Carvalho, o técnico Renato Portaluppi comandou no sábado um trabalho tático com a equipe que vai a campo. O foco foi a organização ofensiva e defensiva nas bolas paradas e contou com a presença de Carballo e Villasanti. Apenas a parte do aquecimento foi aberta à imprensa.

Dúvidas à parte sobre a presença dos dois volantes, dois retornos certos são de Reinaldo e Pepê, outros atletas que estavam no departamento médico. Por outro lado, Kannemann é desfalque certo por suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.

Ainda pela manhã, o zagueiro Pedro Geromel concedeu entrevista coletiva para atualizar sua situação médica. Em janeiro, ele passou por uma artroscopia no joelho esquerdo – em função de uma lesão de menisco –, mas passa por alguns imprevistos para retornar.

“Em janeiro, realizei a cirurgia do menisco e o prazo era de três meses para eu voltar. Infelizmente, fizemos exames e acabou constatado um edema ósseo”, explicou.

Aos 37 anos, Geromel ainda não jogou na temporada 2023. “Quero voltar o quanto antes”, avisou o defensor, que, enquanto se recupera, procura ajudar o Clube fora dos gramados, principalmente com os mais jovens do elenco.

https://www.osul.com.br/gremio-pronto-para-encarar-o-bragantino-na-arena-neste-domingo/

2023-05-06