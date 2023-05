Esporte Neymar deve deixar o Paris Saint-Germain

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2023

Os recentes protestos da torcida do PSG ligaram um sinal de alerta no jogador. (Foto: Reprodução)

A história de Neymar no Paris Saint-Germain nunca esteve tão perto do fim. Com o jogador sendo alvo constante de protestos da torcida, o clube se movimenta internamente para se livrar do brasileiro na próxima janela de transferências, em julho. O atacante, que antes relutava em deixar o clube apesar do insucesso esportivo e do contrato vigente, mudou de ideia após ultras parisienses cercarem a sua casa, em Paris. As informações são do jornal L’Equipe.

Neymar está sem jogar desde fevereiro, quando machucou novamente o tornozelo direito. Mesmo fora de ação, o camisa 10 está em desgraça com o torcedor do PSG, que “desconta” no brasileiro as frustrações da Liga dos Campeões e da Copa da França – no Campeonato Francês, o título está próximo.

De acordo com o L’Équipe, a estratégia do PSG é ceder Neymar por empréstimo com uma cláusula obrigatória de compra. O destino mais provável do brasileiro é a Premier League, com Manchester United e Chelsea como favoritos para a contratação.

Neymar tem contrato com o clube francês até junho de 2025, com uma opção para renovar por mais dois anos, até 2027. Nos últimos anos, o brasileiro tem se mostrado feliz em Paris e com a intenção de cumprir integralmente o contrato.

No entanto, segundo o L’Équipe, os recentes protestos da torcida do PSG ligaram um sinal de alerta no jogador, que começa olhar com bons olhos uma transferência.

Fim dos galáticos

A possível negociação de Neymar faz parte de um plano de reformulação do PSG, encerrando o projeto de manter uma equipe com jogadores galáticos. Recentemente, o presidente do clube, Nasser Al-Khelaïfi, concedeu uma entrevista ao jornal Le Parisien afirmando que os dias de “luxo e glamour” em Paris estavam chegando ao fim.

Nos últimos dias, o clube francês suspendeu o astro argentino Lionel Messi por duas semanas, após o jogador ter realizado uma viagem com sua família à Arábia Saudita sem autorização. O argentino tem contrato com o PSG até junho deste ano e não deve permanecer em Paris na próxima temporada.

De acordo com o L’Équipe, o plano do PSG é valorizar o outro galático do seu ataque, o francês Kylian Mbappé, de 24 anos, e que tem contrato com o clube até 2025. A ideia é apostar em revelações das categorias de base e contratar jogadores promissores que possam servir de apoio para que Mbappé possa brilhar.

O presidente Nasser AlKhelaïfi quer mudar o perfil do elenco para tentar, enfim, vencer a Liga dos Campeões. Para isso, a diretoria está disposta até mesmo a emprestar Neymar, sem a necessidade do pagamento da multa rescisória. Ele foi comprado por 222 milhões de euros. Uma proposta perto da faixa salarial pedida pelo jogador deve ser aceita – a Premier League é o destino mais provável.

