Grêmio Grêmio realiza treino dinâmico e se prepara para o confronto diante do Vasco no Brasileirão

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











O técnico Renato Portaluppi orientou os jogadores em dois momentos com foco no confronto diante do Vasco Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com foco no próximo adversário no Campeonato Brasileiro 2023, o Grêmio iniciou a semana de treinamentos no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, com atividade bastante dinâmica nesta terça-feira (01). O técnico Renato Portaluppi orientou os jogadores em dois momentos com foco no confronto diante do Vasco, fora de casa, no domingo (06), 16h.

Logo após os trabalhos na academia do CT, o preparador físico Reverson Pimentel coordenou os jogadores em atividades de força com equipamentos específicos. Depois o grupo de atletas passou para o comando da comissão técnica em amplo espaço de campo, com troca de passes e finalização nas goleirinhas.

Na última parte do treinamento, o técnico Renato Portaluppi seguiu orientando os jogadores, mas em campo reduzido e finalização nas goleiras de tamanho tradicional em ataque contra defesa.

O Grêmio retorna aos treinamentos na manhã desta quarta-feira (02), às 10h, no CT Luiz Carvalho. Logo depois da atividade, o meia-atacante Luan foi oficialmente apresentado em entrevista coletiva.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-realiza-treino-dinamico-e-se-prepara-para-o-confronto-diante-do-vasco-no-brasileirao/

Grêmio realiza treino dinâmico e se prepara para o confronto diante do Vasco no Brasileirão

2023-08-01