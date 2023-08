Inter Gurias Coloradas retornam às atividades com novidades no comando técnico

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2023

Além da chegada do treinador Lucas Piccinato, novo comandante da equipe, a preparação física colorada também passou por mudança Foto: Juliana Zanatta/Inter Foto: Juliana Zanatta/Inter

Após duas semanas em recesso, as Gurias Coloradas retornaram às atividades na tarde desta segunda-feira (31), no Centro de Treinamentos do Sesc, com novidades no comando técnico.

Além da chegada do treinador Lucas Piccinato, novo comandante da equipe, a preparação física colorada também passou por mudança. O preparador Luiz Rodrigo de Oliveira passa a reforçar o staff alvirrubro, assumindo a vaga deixada por Douglas Libonório.

“A equipe se reapresentou com muita vontade de brigar pelo campeonato Gaúcho e pela Libertadores, duas competições muito complicadas, mas a gente vai fazer uma grande preparação para chegar muito forte e competir da melhor forma possível. O grupo está muito motivado e acredito que a gente vai fazer uma grande intertemporada para chegar nas melhores condições possíveis para brigar pelos dois títulos”, reforçou o comandante alvirrubro.

Após a reapresentação, o grupo foi a campo para realizar as primeiras atividades. A equipe retomou aos trabalhos nesta terça-feira (01), para dar sequência à preparação para as competições previstas na temporada.

