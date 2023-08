Grêmio Grêmio conhece a tabela da Copa do Brasil Sub-20

O jogo é único, eliminatório com mando do adversário e ainda não tem local definido para ser realizado Foto: Grêmio/Divulgação Foto: Grêmio/Divulgação

A equipe Sub-20 do Grêmio conheceu a tabela da Copa do Brasil 2023 da categoria. O time comandado pelo técnico Airton Fagundes fará sua estreia no dia 15 de agosto, 18h30, contra o Internacional. O jogo é único, eliminatório com mando do adversário e ainda não tem local definido para ser realizado.

Quem avançar deste primeiro confronto irá enfrentar o vencedor entre Athlético-PR e União-ABC.

A equipe Sub-20 do Grêmio também está disputando a final do Campeonato Estadual da categoria. No dia 12 de agosto, enfrentará o Juventude, em Caxias do Sul, pelo primeiro jogo da decisão.

A grande final, em Eldorado do Sul, ainda não tem data confirmada. Além desta competição, o elenco atua na Copa FGF – Troféu Rei Pelé com o próximo jogo agendado para o dia 2 de agosto contra o Novo Hamburgo, às 19h, no Estádio do Vale.

