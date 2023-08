Grêmio Grêmio tem quatro atletas convocados para a Seleção Brasileira Sub-15

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2023

Vitor Ramon, Luis Eduardo, Tiago e Roger estão na lista Foto: Grêmio/Divulgação

O Grêmio teve quatro atletas convocados para defender a Seleção Brasileira Sub-15. Nesta segunda-feira (31), a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou a lista com 23 atletas chamados pelo técnico Dudu Patetuci. Entre eles estão os gremistas Vitor Ramon, Luis Eduardo, Tiago e Roger.

Todos já tiveram convocações anteriores para representar o país, sendo que na mais recente feita no mês de junho, somente Vitor Ramon não teve seu nome lembrado. Agora todos participarão de trabalhos entre os dias 14 e 25 de agosto com o Brasil.

A comissão técnica fará treinos na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. No dia 20, a delegação viaja para o Uruguai onde fará dois amistosos contra a Seleção Uruguaia Sub-15. Os trabalhos visam a disputa do Sul-americano da categoria, em novembro deste ano, com sede ainda a ser definida.

Fichas Técnicas

Vitor Ramon

Nome: Vitor Ramon Ribeiro de Oliveira

Nascimento: 15/01/2008 (15 anos)

Naturalidade: Rio de Janeiro/RJ

Posição: Lateral-direito

Luis Eduardo

Nome: Luis Eduardo Guedes de Souza

Nascimento: 16/01/2008 (15 anos)

Naturalidade: Corrente/PI

Posição: Zagueiro

Tiago

Nome : Tiago Augusto Gonçalves

Data Nasc. : 02/02/2008 (15 anos)

Naturalidade : Joinville/SC

Posição: Volante

Roger

Nome: Roger Dias Fernandes

Data Nascimento: 29/04/2008 (15 anos)

Naturalidade: Santa Maria/RS

Posição : Atacante

