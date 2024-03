Grêmio Grêmio realiza treino intenso focado no duelo diante do Brasil de Pelotas no Gauchão

Por Redação O Sul | 5 de março de 2024

Grupo treinou física e tecnicamente focado no Brasil-PEL Foto: Grêmio/Divulgação Foto: Grêmio/Divulgação

Na manhã desta terça-feira (05), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, o Grêmio realizou o segundo treinamento da semana focado no duelo diante do Brasil de Pelotas, na Arena, pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. Na tarde de segunda-feira (04), o Clube tomou conhecimento de que a partida única será no domingo (10), às 18h30.

A movimentação desta terça-feira iniciou com o aquecimento e um treinamento físico comandado pelo preparador Mario Pereira e sua equipe. Durante 30 minutos, os jogadores passaram por um circuito de exercícios de peso, força e arranque.

Na sequência, Renato Portaluppi reuniu os atletas no centro do gramado para orientar o trabalho técnico.

Na primeira parte, o grupo foi dividido em seis times, com quatro jogadores em cada, que se enfrentavam entre si num pequeno espaço delimitado de campo. Com apenas dois toques, o objetivo era manter a posse de bola o maior tempo possível enquanto o outro time marcava pressão.

Dentro da mesma proposta, os confrontos seguiram disputa 6×6 e 12×12 em campos de diferentes dimensões. A diferença do 12×12, em uma das metades do campo, foi a utilização de três mini-arcos no fundo de campo de cada lado para que cada time pudesse finalizar em gol a aproximação à linha de fundo. Foco na pressão pós-perda, ataque ao espaço e aceleração de passe.

Na parte final do trabalho, já com os gols em tamanho oficial e com a presença dos arqueiros, Renato organizou trabalho de enfrentamentos com confrontos pré-determinados em igualdade numérica de atletas no 1×1, 2×2, 3×3 e 4×4, com número ilimitado de toques e até um time fazer o gol ou estender o tempo delimitado pelo treinador.

Em recuperação de lesão, Marchesin e Cuiabano trabalharam em separado atrás de uma das metas. Na parte final, o atacante Soteldo se juntou a eles.

Durante o treino, o Clube divulgou nota por meio do seu Departamento de Ciência, Saúde e Performance informando que o lateral-esquerdo Reinaldo teve diagnosticado estiramento do ligamento cruzado anterior e ruptura parcial do ligamento colateral-lateral do joelho direito, causados por trauma no jogo do último sábado, pelo Campeonato Gaúcho.

Reinaldo foi avaliado pelo corpo médico do Clube, que optou pelo tratamento fisioterápico. Com a redução do edema, o lateral será reavaliado para definição das próximas etapas da recuperação. O plantel volta a treinar na manhã desta quarta-feira (06), a partir das 10h.

