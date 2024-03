Política Ministro da Fazenda diz que o governo vai enviar projeto de lei para tratar dos incentivos concedidos ao setor de eventos

Por Redação O Sul | 5 de março de 2024

Foto: Fazenda/Divulgação

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira (05) que o governo federal vai enviar um projeto de lei para tratar dos incentivos concedidos ao setor de eventos pelo Perse (Programa de Retomada Emergencial do Setor de Eventos). A proposta foi acertada com líderes partidários da Câmara dos Deputados nesta manhã.

O texto será enviado com urgência constitucional e contemplará a redução da alíquota previdenciária para as prefeituras – ambos foram revogados pelo governo no fim do ano passado.

“Nós vamos encaminhar um projeto em relação a municípios e ao Perse. A discussão que foi feita junto aos líderes, que fizeram várias sugestões para enxugar aquilo que eles próprios reconheceram como um completo descontrole do programa”, disse o ministro na portaria do ministério.

