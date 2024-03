Grêmio Grêmio informa sobre lesão do lateral-esquerdo Reinaldo

Por Redação O Sul | 5 de março de 2024

Atleta já está em tratamento fisioterápico Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio informou que o lateral-esquerdo Reinaldo teve diagnosticado estiramento do ligamento cruzado anterior e ruptura parcial do ligamento colateral-lateral do joelho direito, causados por trauma no jogo do último sábado (02), pelo Campeonato Gaúcho.

Reinaldo foi avaliado pelo corpo médico do Clube, que optou pelo tratamento fisioterápico. Com a redução do edema, o lateral será reavaliado para definição das próximas etapas da recuperação.

