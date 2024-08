Grêmio Grêmio realiza treino técnico-tático com foco na partida contra o Bahia, neste sábado, pelo Brasileirão

15 de agosto de 2024

Partida ocorre em Caxias do Sul e é válida pela 23ª rodada do Campeonato Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Partida ocorre em Caxias do Sul e é válida pela 23ª rodada do Campeonato (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O Grêmio trabalhou na manhã desta quinta-feira (15), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, naquele que é o penúltimo treinamento antes do duelo de sábado (17), diante do Bahia, às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A partida é válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Renato Portaluppi realizou uma série de movimentos técnicos e táticos com todo o grupo e, também, com a equipe que vai a campo no Alfredo Jaconi.

O treino iniciou com o aquecimento seguido de trabalhos físicos, com bola, tendo como foco a mobilidade e a velocidade de raciocínio nos toques rápidos e busca de espaço. Em grupos de cinco atletas, o objetivo era evitar que o adversário conseguisse recuperar a posse.

Na sequência, em campo reduzido, duelo com limite de dois toques na bola e finalização em dois pequenos arcos nas extremidades.

Na terceira parte, com a equipe de sábado, Renato comandou um trabalho tático como foco nas finalizações ainda em campo reduzido.

O grupo volta aos treinos na manhã desta sexta-feira (16), a partir das 10h, e viaja às 14h para Caxias do Sul.

