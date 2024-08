Inter Wesley deixa jogo do Inter com dores no tornozelo esquerdo e vira preocupação

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Atacante se chocou com goleiro Gabriel, do Juventude, e precisou ser substituído ainda no começo da partida Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional Atacante se chocou com goleiro Gabriel, do Juventude, e precisou ser substituído ainda no começo da partida (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A vitória do Inter por 2 a 1 sobre o Juventude nesta quarta-feira (14) marcou o fim do jejum de 12 jogos, mas teve uma preocupação logo no início. O atacante Wesley precisou deixar o gramado ainda nos primeiros minutos de partida após sentir dores no tornozelo esquerdo. O jogador deverá ser avaliado pelo departamento médico do clube.

Antes de dois minutos de jogo no Beira-Rio, Wesley se chocou com o goleiro Gabriel Vasconcellos, do Juventude, e ficou caído no gramado. Houve reclamação de pênalti no lance, mas nada foi marcado. O atacante não teve condições de seguir e foi substituído por Gustavo Prado.

A virada do Inter sobre o Juventude deu fim à sequência de 12 jogos sem vencer, sendo oito no Brasileirão. Com 25 pontos, a equipe subiu para 12º lugar na tabela, quatro pontos à frente do Z-4. O time volta a campo no domingo (18), às 16h, diante do Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/wesley-deixa-jogo-do-inter-com-dores-no-tornozelo-esquerdo-e-vira-preocupacao/

Wesley deixa jogo do Inter com dores no tornozelo esquerdo e vira preocupação

2024-08-15