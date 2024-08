Mundo Suécia confirma primeiro caso de mpox do “tipo mais grave”

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2024

Se confirmada, esta seria a primeira vez que o Clado Ib é identificado fora do continente africano. Foto: Josué Damacena/IOC/Fiocruz Se confirmada, esta seria a primeira vez que o Clado Ib é identificado fora do continente africano. (Foto: Josué Damacena/IOC/Fiocruz) Foto: Josué Damacena/IOC/Fiocruz

A Suécia confirmou nesta quinta-feira (15) seu primeiro caso de mpox do “tipo mais grave” da doença, que recebeu esta semana o mais alto nível de alerta da Organização Mundial da Saúde (OMS).

“Tivemos a confirmação durante a tarde de que temos um caso na Suécia do tipo mais grave de mpox, aquele chamado Clado I”, disse o ministro da Saúde do país, Jakob Forssmed, em uma entrevista coletiva.

Clado é um termo técnico utilizado para distinguir as diferentes variantes do vírus. Um clado tem origem num grupo de organismos com um ancestral comum, como o vírus da monkeypox, que é da família do orthopoxvírus.

Ainda segundo ele, o paciente em questão foi infectado durante o período em que viajou para o continente africano, onde existe um grande surto de mpox do Clado I. Na Suécia, esse paciente teve a infecção confirmada e está sob cuidados médicos.

A nova variante que está preocupando a OMS faz parte justamente desse clado (mas o Clado Ib, em específico) e parece estar se espalhando mais facilmente por meio de contatos próximos rotineiros, como é o caso entre crianças.

A Suécia, contudo, não confirmou se o novo clado identificado no país é especificamente o Ib, esse que está relacionado com a rápida propagação da mpox que vem acontecendo no continente africano, ou o Ia, que é transmitido principalmente por roedores e tem pouca propagação entre humanos.

Se confirmada, contudo, esta seria a primeira vez que o Clado Ib é identificado fora do continente africano.

Além do Clado Ib, existem mais três variantes reconhecidas do vírus: o Clado Ia, presente na Bacia do Congo, com mortalidade de até 10%, transmitido principalmente por roedores e com pouca propagação entre humanos; o Clado IIa, que ocorre na África Ocidental, com baixa mortalidade; e o Clado IIb, que provocou o surto de 2022 no Brasil e em outros países do mundo.

Os cientistas ainda desconhecem a causa genética das diferenças na virulência (sua capacidade de produzir casos graves e fatais) e transmissão desses vírus.

Também não está claro se essas mudanças são resultado apenas de fatores comportamentais e ambientais ou se o vírus da mpox está se adaptando a um novo hospedeiro.

2024-08-15