Grêmio Grêmio recebe nesta terça-feira o Sport, em duelo importante para o Tricolor na Série B

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Combinação de resultados da rodada pode deixar o time gaúcho na vice-liderança do torneio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em jogo de grande importância para os planos de permanência do Grêmio no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o time recebe o Sport-PE às 19h desta terça-feira (20). Uma vitória deixará o Tricolor gaúcho um pouco mais tranquilo, com 53 pontos e a chance de subir do terceiro para o segundo lugar se o Bahia (51) tropeçar diante do Operário-MT no sábado.

Já o pior cenário para a equipe do bairro Humaitá é um combinação de derrota nesta terça com êxito do Vasco sobre o líder Cruzeiro-MG na noite seguinte. Nessa hipótese, o cruzmaltino carioca (a somente dois pontos de distância) ultrapassaria a equipe sob o comando de Renato Portaluppi, que então cairia para a quarta colocação.

E a situação ficará ainda mais complicada se o Londrina, no quinto degrau da tabela, bater a Ponte Preta-SP na sexta-feira (23). O time paranaense chegaria então a 48 pontos, não apenas encurtando perigosamente a distância para a equipe gaúcha, como ameaçando efetivamente o seu lugar na rodada seguinte.

Isso sem contar que o próprio Sport-PE acumulá 46 pontos se superar o Grêmio, mantendo seu “namoro no portão” do G-4, grupo que definirá quem sobe para a Primeira Divisão no ano que vem.

Preparativos finais

Em meio à tarde chuvosa desta segunda-feira, o grupo gremista finalizou no centro de treinamentos Luiz Carvalho os preparativos para o duelo. A atividade foi realizada sob portões fechados à imprensa, a fim de manter o sigilo sobre questões técnicas e táticas com a equipe que estará em campo no apito inicial.

O volante Villasanti desfalca a equipe, após ter sido convocado para defender a Seleção do Paraguai. Já o meia Bitello volta a ficar à disposição, após cumprir suspensão automática no duelo contra o Novorizontino-SP, sexta-feira passada. Confira, a seguir, os atletas relacionados.

Goleiros: Brenno e Gabriel Grando. Laterais: Edilson, Rodrigo, Diogo Barbosa e Thiago Rosa. Zagueiros: Geromel, Bruno Alves, Natã e Gustavo Martins. Volantes e meias: Bitello, Lucas Leiva, Lucas Silva, Thiago Santos, Thaciano, Gabriel Silva, Fernando Henrique, J. Robert, Pedro Lucas e Biel. Atacantes: Diego Souza, Elkeson, Guilherme e Émerson.

Próximos confrontos

Depois do compromisso contra o Sport-PE nesta terça-feira, o Grêmio terá pela frente mais sete desafios até o dia 5 de novembro.

– 30 de setembro: Sampaio Corrêa (no Maranhão).

– 4 de outubro: CSA-AL (na Arena).

– 8 de outubro: Londrina (no Paraná).

– 16 de outubro: Bahia (na Arena).

– 22 de outubro: Náutico (em Pernambuco).

– 29 de outubro: Tombense (em Minas Gerais).

– 5 de novembro: Brusque-SC (em Minas Gerais).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio