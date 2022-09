Inter Inter enfrenta o Atlético-GO para voltar à vice-liderança. Acompanhe;

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2022

O Inter encara o Atlético Goianiense em Goiânia. Foto: Internacional/Divulgação O Inter encara o Atlético Goianiense em Goiânia. (Foto: Internacional/Divulgação) Foto: Internacional/Divulgação

O Internacional está em Goiânia encarando o Atlético Goianiense pela 27a rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Em caso de vitória, o Colorado retoma a segunda posição, com 50 pontos, dois acima do Fluminense, atual segundo colocado, e oito atrás do Palmeiras, líder da competição.

Em caso de empate ou derrota, o Colorado permanece em terceiro na classificação, com 48 ou 47 pontos, respectivamente.

