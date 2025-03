Grêmio Grêmio recebe o Atlético-MG na estreia do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 29 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Partida acontece neste sábado (29), na Arena, às 18h30 Foto: Lucas Uebel/Grêmio Partida acontece neste sábado (29), na Arena, às 18h30. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neste sábado (29), o Campeonato Brasileiro de 2025 tem início e, na primeira rodada, o Grêmio recebe o Atlético-MG, na Arena, às 18h30.

Essa é a primeira partida de Gustavo Quinteros na casa gremista após a perda do Campeonato Gaúcho para o maior rival. O técnico vai estrear no Brasileirão e teve tempo para trabalhar com o elenco durante a data Fifa.

O Galo chega na competição após se tornar hexacampeão em Minas Gerais. Em 2024, o Atlético-MG disputou a última rodada do Campeonato Brasileiro com chance de rebaixamento e agora, o técnico Cuca retorna a equipe para iniciar uma nova temporada.

Grêmio

A tendência é que Quinteros não mude muito a escalação em relação ao segundo jogo da final do Gauchão. A diferença no time deve ser a titularidade de Arezo no lugar de Braithwaite, que se recupera de lesão. Cuéllar também está fora da partida por desconforto muscular.

Provável escalação: Tiago Volpi; Igor (João Pedro), Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar, Villasanti e Edenilson (Monsalve); Cristian Olivera, Amuzu e Arezo.

Atlético-MG

O treinador tem o retorno de Hulk e Júnior Santos, já liberados pelo departamento médico. A tendência é de que a escalação usada no estadual se repita, com dúvida de Hulk inicia como titular.

Provável escalação: Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Rubens (Hulk), Rony e Cuello.

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus (SP);

Raphael Claus (SP); Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP);

Danilo Ricardo Simon Manis (SP); Assistente 2: Evandro de Melo Lima (SP);

Evandro de Melo Lima (SP); VAR: Daiane Muniz (SP);

Daiane Muniz (SP); Quarto árbitro: Joao Vitor Gobi (SP).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-recebe-o-atletico-mg-na-estreia-do-campeonato-brasileiro/

Grêmio recebe o Atlético-MG na estreia do Campeonato Brasileiro

2025-03-29