Grêmio Grêmio recebe o Flamengo neste domingo pela terceira rodada do Brasileirão

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











O atacante Braithwaite deve retornar a equipe de titular. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neste domingo (13), na Arena, Grêmio e Flamengo fazem um dos principais jogos da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor tenta a reabilitação no Brasileiro, uma vez que vem de derrota para o Ceará, fora de casa, por 2 a 0. No meio de semana, a equipe comandada por Gustavo Quinteros aliviou a situação ao vencer o Atlético Grau, também por 2 a 0, pela fase de grupos da Sul-Americana.

Do outro lado, o Flamengo tenta uma reação, principalmente após o vexame no Maracanã, onde perdeu por 2 a 1 para o modesto Central Córdoba, pela Libertadores. No Brasileirão, a equipe de Filipe Luís vem de vitória por 2 a 1, fora de casa, sobre o Vitória, porém também não encantou. O time quer voltar a ter boas atuações do início da temporada.

No Grêmio, uma das principais novidades é o retorno de Cuéllar. O volante não atua desde 1º de março, quando jogou na derrota para o Juventude, pela semifinal do Gauchão. Desde então, vinha tratando uma lesão muscular na coxa esquerda.

Apesar de ter sido relacionado, a tendência é que Cuéllar inicie no banco de reservas. O colombiano passou por um período de fortalecimento físico antes de voltar a ser opção para o treinador.

O Grêmio deve contar ainda com os retornos de Braithwaite e Amuzu, recuperados de lesão. Por outro lado, Cristian Olivera está fora da partida após se submeter a um procedimento odontológico.

A partida entre Grêmio e Flamengo inicia às 17h30, na Arena, em Porto Alegre. O jogo é válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-recebe-o-flamengo-neste-domingo-pela-terceira-rodada-do-brasileirao/

Grêmio recebe o Flamengo neste domingo pela terceira rodada do Brasileirão

2025-04-12