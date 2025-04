Brasil Deputado federal Glauber Braga completa quatro dias em greve de fome na Câmara; sinais vitais estão estáveis

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2025

Parlamentar tem ingerido água mineral, solução isotônica e água de coco; sono tem sido de quatro horas por noite, em média. (Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

A equipe do deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) informou nesse sábado (12) que o parlamentar tem sinais vitais estáveis, ao completar quatro dias de greve de fome. Ele está dormindo em um dos plenários da Câmara desde a quarta-feira (9), quando o Conselho de Ética da Casa aprovou relatório que recomenda a cassação de seu mandato. A palavra final cabe ao plenário.

Em protesto, Glauber anunciou que faria o jejum e não deixaria as dependências da Câmara até a votação final de seu processo. Ainda não há uma definição sobre quando o caso será pautado pelo presidente do Legislativo, Hugo Motta (Republicanos-PB).

De acordo com a assessoria do parlamentar, ele está mantendo hidratação adequada, conforme orientações da equipe médica que o acompanha e que tem feito duas visitas por dia ao deputado. Tem ingerido água mineral, água de coco e uma solução isotônica. Já o repouso noturno tem sido, em média, de quatro horas.

Um desses profissionais, Bernardo Ramos, detalhou: “Glauber apresentou sinais vitais estáveis, pressão arterial dentro de parâmetros de referência e pulsos vigorosos. No geral, está em bom estado, apesar de algum abatimento, o que certamente se explica pelo seu jejum, ainda que seu brio seja indiscutível”.

Entenda o caso

O congressista responde a um processo por agredir, em abril de 2024, o youtuber Gabriel Costenaro, integrante do MBL (Movimento Brasil Livre). Na ocasião, o deputado disse que havia sido provocado e, por isso, se sentiu intimidado pelo ativista.

Gabriel, por sua vez, afirmou ter sido abordado por Glauber enquanto almoçava e, então, expulso aos pontapés da Câmara dos Deputados. Depois do episódio, o Novo enviou à Mesa da Câmara o pedido de cassação do mandato do carioca, que foi encaminhado por Lira ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

O congressista declarou repetidas vezes que o relatório a favor de sua cassação, do relator Paulo Magalhães (PSD-BA), é resultado de uma negociação com o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL), que o psolista acusa de persegui-lo.

Glauber Braga e seu partido foram responsáveis por iniciar a ação judicial que fez o STF (Supremo Tribunal Federal) travar a destinação de emendas, em 2024. Na oportunidade, o congressista disse que Lira “sequestra” o Orçamento com a execução de emendas de congressistas.

O Conselho de Ética da Câmara aprovou o pedido de cassação por 13 votos a 5. Essa aprovação, no entanto, não resulta na perda imediata do mandato. Braga pode entrar com um recurso para que a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) analise o parecer, antes de ser votado no plenário. Caso vá a plenário, o processo precisa de ao menos 257 votos favoráveis para confirmar a cassação. As informações são do site Poder 360.

2025-04-12