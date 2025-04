Grêmio Imprensa argentina diz que o Grêmio mantém interesse no atacante Sebastián Villa para a metade do ano

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2025

Além do Tricolor, Atlético-MG e Cruzeiro também monitoram Sebástian Villa (C) Foto: Divulgação/Independiente Rivadavia Foto: Divulgação/Independiente Rivadavia

O Grêmio segue interessado em contratar Sebastián Villa, de 28 anos, do Independiente Rivadavia-ARG. Segundo o canal de televisão TyC Sports, da Argentina, o Tricolor pode fazer uma nova proposta pelo atacante colombiano na janela de transferências da metade do ano.

Villa é um desejo do técnico Gustavo Quinteros. Em janeiro de 2025, o Grêmio fez uma proposta inferior a 3 milhões de dólares (R$ 18,3 milhões, na cotação da época), que foi recusada pelos argentinos. O clube da cidade de Mendoza não quis se desfazer do atacante, encerrando com qualquer negociação.

Ainda de acordo com a imprensa argentina, além do Tricolor, Atlético-MG e Cruzeiro também monitoram Sebástian Villa. Na atual temporada, o colombiano disputou 12 partidas, com três gols marcados e duas assistências distribuídas.

