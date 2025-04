Grêmio Grêmio acerta com lateral-esquerdo Marlon até o final do ano

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2025

Atleta estava no Cruzeiro e o Tricolor tem opção de compra Foto: Divulgação Atleta estava no Cruzeiro e o Tricolor tem opção de compra Foto: Divulgação

O lateral-esquerdo Marlon, que estava no Cruzeiro, é o novo reforço do Tricolor para esta temporada. Aos 27 anos, com passagens pelo futebol português e turco, o jogador assina por empréstimo até o final do ano com o Grêmio, tendo a possibilidade de transferência definitiva ao fim do contrato.

Marlon Rodrigues Xavier nasceu em Cascavel/PR, mas mudou-se muito cedo para Caxias do Sul, onde teve a oportunidade de iniciar a carreira nas categorias de base do Juventude. Em 2015, o lateral se profissionalizou pelo Criciúma, recebendo convocação para a Seleção Brasileira Sub-20.

No clube catarinense atuou por três temporadas, até ser contratado em definitivo pelo Fluminense em 2019, após dois anos de empréstimo vestindo a camisa do time das Laranjeiras. Em 2022, conquistou a Taça Guanabara e o Campeonato Carioca.

Na sequência, o jogador teve experiências atuando no futebol europeu, defendendo o Boavista, de Portugal, e Trabzonspor e Ankaragücü, da Turquia. Pelo Trabzonspor, levantou a taça da Supercopa da Turquia. Em 2023, Marlon retornou ao futebol brasileiro para defender o Cruzeiro. Pelo clube mineiro ultrapassou a marca de 100 jogos, até acertar com o Tricolor.

Ficha Técnica

Nome completo: Marlon Rodrigues Xavier

Nascimento: 20/05/1997

Naturalidade: Cascavel/PR

Clubes: Criciúma/SC, Fluminense/RJ, Boavista/POR, Trabzonspor/TUR, Ankaragücü/TUR e Cruzeiro/MG

Títulos: Taça Guanabara (2022), Campeonato Carioca (2022) e Supercopa da Turquia (2020).

2025-04-12